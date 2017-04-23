Элизе Мертенс: "Во втором сете сборная Бельгии гнула свою линию"

Теннисистка Элизе Мертенс, которая вместе с Ан-Софи Местах победила Елену Веснину и Дарью Касаткину и принесла Бельгии победу в матче плей-офф за выход в Мировую группу Кубка федерации над Россией (3:2), отметила поддержку партнеров по команде, капитана и болельщиков.

- Мы с Ан-Софи раньше уже играли вместе несколько раз, - сказала Мертенс. - Я знала, что мы сильный дуэт. Мы отлично провели первый сет, второй был упорным, но мы продолжали гнуть свою линию. Могу сказать, что у нас хорошая команда, мы мотивируем друг друга. И капитан подбадривала нас со скамейки. Играть за свою страну - особенное чувство. Хочу отметить и бельгийских болельщиков, приехавших сюда, это недешево и не так просто получить российскую визу. Они нас очень подстегнули. (Антон БАБОШИН)