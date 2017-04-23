Элизе Мертенс: "В третьем сете подумала, что мне нечего терять"

Первая ракетка сборной Бельгии Элизе Мертенс после матча против Елены Весниной (6:4, 1:6, 6:2) отметила, что победить ей помогла поддержка скамейки и болельщиков, а также ощущение того, что ей нечего терять в поединке с более высоко стоящей в рейтинге соперницей. После победы Мертенс Бельгия вышла вперед в матче против России со счетом 2:1.

– В первом сете была упорная борьба, во втором – соперница сыграла восхитительно, – сказала Мертенс. – А я почувствовала небольшую усталость. Но соперница действовала действительно здорово. Я ощущала давление с ее стороны. Перед третьим сетом я подумала, что, раз соперница стоит в рейтинге выше, мне нечего терять. Психологически я чувствовала себя хорошо, физически тоже. Меня поддерживали капитан, моя команда и бельгийские болельщики.

– Нравится ли вам московский грунт?

– Вообще, я предпочитаю играть на харде, и в этом году выиграла свой первый титул на этом покрытии. Даже не знала, что могу так здорово играть на грунте (улыбается). Это немного удивительно, учитывая, что это мои первые матчи на земле в этом году.

– Даже если Бельгия проиграет противостояние целиком, вы будете чувствовать себя героиней?

– Нет, я не чувствую себя героиней. Я чувствую только, что играю за команду. А играть за команду – значит, делать все, что в твоих силах, чтобы добыть очко.

– Хватит ли вам сил, чтобы сыграть в паре, если потребуется?

– В принципе, перед этим уик-эндом я готовилась к тому, чтобы сыграть три матча. Если потребуется сыграть в паре, я буду готова. (Мария НИКУЛАШКИНА)