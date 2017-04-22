Элизе Мертенс: "Клийстерс часто дает мне советы"

Лидер сборной Бельгии в матче Кубка федерации против России Элизе Мертенс после победы над Анастасией Павлюченковой (6:4, 6:0) сказала, что успела приспособиться к грунтовому корту "Лужников".

– Начало было упорным, а потом я стала играть агрессивнее, особенно на чужой подаче. Смогла прибавить, и взяла первый сет. Честно говоря, я не чувствую себя первым номером сборной – скорее, частью команды. Мы все примерно одного возраста, у нас прекрасные отношения со всеми, включая нашего капитана Доминик Монами. Мне всего 21, у меня еще все впереди.

– Анастасия сказала, что у нее было не так много времени на адаптацию к грунтовому корту. Как себя на нем чувствовали вы?

– Я тоже начала тренироваться на нем только во вторник – на прошлой неделе я играла турнир на харде в Швейцарии. В первый день было непросто, но затем я чувствовала себя уже комфортнее на тренировках.

– В Бельгии много известных теннисисток – Жюстин Энен, Ким Клийстерс. Кто оказал наибольшее влияние?

– На самом деле, я занимаюсь в академии Клийстерс и часто вижу Ким. Она дает мне советы, иногда мы играем с ней. Конечно, сейчас у нее трое детей, и это непросто. Но общаемся мы действительно часто.

В воскресенье Мертенс предстоит сыграть с первой ракеткой сборной России Еленой Весниной. (Антон БАБОШИН)