Элисон ван Эйтванк: "Сказался опыт Весниной"

Бельгийка Элисон ван Эйтванк после поражения от Елены Весниной в первой встрече матча плей-офф Кубка федерации за место в Мировой группе (3:6, 4:6) отметила, что ей не хватило игровой практики. 22-летняя теннисистка начала сезон только в марте в Индиан-Уэллсе из-за операции на запястье.

- У меня, несмотря на счет, были шансы. В начале я была в легком стрессе. Это мой только пятый матч в году, немного не хватает соревновательной практики. Я всегда попадала на топовых игроков. Вот и сегодня у меня была соперница, которая стоит 15-й в мире. Елена хорошо подавала, принимала, все время меня поддавливала. Но был момент, когда я вернулась в матч, и тут все же все решила пара розыгрышей. В итоге же, сказался ее опыт, - сказала ван Эйтванк на пресс-конференции.

- В первом сете вы отыгрались с 0:4. Это вы повысили уровень своей игры или соперница сбавали обороты?

- Считаю, что это мне удалось повысить уровень своей игры. Я знала, что могла выиграть несколько геймов. На ее подаче были ровные геймы, счет нередко становился "ровно". У меня были возможности сделать брейк, которые я, к сожалению, не реализовывала. (Мария НИКУЛАШКИНА)