Елена Веснина: "В паре сказались усталость и желание сыграть как можно лучше"

Российская теннисистка Елена Веснина после поражения в парной комбинации в матче плей-офф Кубка федерации за место в Мировой группе от Элизе Мертенс и Анн-Софи Местах (1:6, 6:7), отметила, что соперницы действовали очень уверенно, а ей и Дарье Касаткиной мешали утомленность и напряжение. По ее словам, несотря на это, у команды были шансы, чтобы выиграть поединок.

- Конечно, пару можно было выиграть, - заявила Веснина. - Все зависело от нас. Даже несмотря на то, что первый сет у нас не сложился, мы проигрывали во втором с брейком, у соперниц было два матчбола, а мы практически перевернули ход матча. Но наши соперницы играли очень вдохновенно. Можно сказать, показывали свой лучший теннис. Надо отдать им должное, потому что в решающий момент подавать три эйса подряд при счете 5:6, 0:30.... Немногие на это способны. Конечно, у нас были шансы. Мы могли сыграть как-то по-другому, предпринять что-то еще. Но все равно сказались напряжение, усталость и желание сыграть как можно лучше. Но это теннис, игра. Сборная Бельгии действовала очень вдохновенно и уверенно. Поэтому они, наверное, и победили. (Мария НИКУЛАШКИНА)