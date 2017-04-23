Елена Веснина: "Сборной России ничего легко не дается"

Лидер сборной России Елена Веснина заверила, что сможет найти силы на парную встречу, если в ней будет разыгрываться решающее очко матча плей-офф Кубка федерации с Бельгией. После того, как Веснина проиграла Элизе Мертенс (4:6, 6:1, 2:6) россиянки уступают 1:2, в четвертом матче Дарья Касаткина встречается с Мариной Заневской.

– Надеюсь, что у нас будет решающая пара, и я готова выйти на корт и надеюсь помочь сборной России вытащить этот сложный матч, – сказала Веснина. – Нам ничего легко не дается, мы должны выигрывать свои матчи именно так. Усталость после двух напряженных поединков, конечно, присутствует. Но я со своим опытом смогу себя восстановить и настроить. (Мария НИКУЛАШКИНА)