Елена Веснина: "Сборная Бельгии молодая и хочет себя проявить"

Лидер сборной России Елена Веснина на предстоящем матче плей-офф Кубка федерации с Бельгией после жеребьевки высоко оценила будущих соперниц. Игра между сборными России и Бельгии пройдет в столичном спорткомплексе "Лужники", ее победитель получит право на будущий год выступать в мировой группе Кубка федерации.

- Ни разу не играла ни с Мертенс, ни с ван Уйтванк, но хорошо их знаю, они не первый год в туре. Ван Уйтванк пару лет назад была в четвертьфинале "Ролан Гаррос", а Мертенс проводит лучший сезон в карьере и выиграла первый титул. Она сейчас на ходу. Сборная Бельгии молодая и очень хочет себя проявить, поэтому нам надо настраиваться на серьезную борьбу. (Антон БАБОШИН)