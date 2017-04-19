Елена Веснина: "Проводить Кубок федерации в одном месте было бы удобно"

Первая ракетка сборной на предстоящем матче Кубка федерации с Бельгией Елена Веснина отметила, что старается не думать о своем новом статусе. Также она поддержала идею проводить турнир за одну неделю в одной стране.

- На самом деле, я сейчас буду играть в новом для себя качестве - первого номера сборной, - сказала Веснина. - Это, конечно, накладывает особую ответственность. Но я стараюсь о ней не думать. Мне приятно находиться в команде, быть ее лидером. У нас великолепные отношения со всеми девочками и с капитаном. Постараюсь внести вклад в нашу победу.

- Много споров вокруг формата Кубка федерации - вам было бы удобнее, если бы весь турнир проводился в одном месте за неделю?

- Да, я слышала мнения, что наш спорт идет вперед, все меняется и нужно идти в ногу со временем. Мне кажется, на протяжении года мы достаточно путешествуем. Наверное, сделать так было бы правильно, нужно просто правильно выбрать место в календаре для такого турнира. Чтобы было удобно не только нам, но и организаторам других соревнований. Мы же еще должны восстановиться после Кубка федерации. А сыграть все матчи в одну неделю - это очень большая нагрузка. Даже не представляю, как провести столько встреч.

Матч плей-офф мировой группы пройдет в Москве с 22 по 23 апреля, а порядок игр будет определен на жеребьевке за день до начала встречи. (Антон БАБОШИН)