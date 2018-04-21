00:46 | Теннис — Кубок федерации

Елена Веснина: "Пока нам все нравится в работе Андреева"


Россиянка Елена Веснина заявила, что капитан сборной России в Кубке Федерации Игорь Андреев пытается найти индивидуальный подход к каждому члену команды. В выходные сборная России сыграет с Латвией в стыковом матче второй Мировой группы. Для Андреева это будет первая встреча на посту капитана.

– Мы знаем Игоря давно, но сейчас он делает первые шаги в карьере капитана команды. Тренировочный процесс на протяжении всей недели был трудным, но работа была проведена плодотворная, – цитирует ТАСС Веснину. – Игорь пытается к каждой из нас найти подход. Он старается высказать свое мнение по каждой ситуации, пока нам все нравится.

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http://tass.ru/sport/5146817

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