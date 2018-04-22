Елена Остапенко: "Я надеюсь, что не придется играть парный матч с россиянками"

Представительница Латвии Елена Остапенко отметила, что у нее особое отношение к матчам Кубка федерации. В рамках поединка Латвии и России она обыграла Анастасию Павлюченкову со счетом 7:5, 6:1.

– Возможно, я не совсем привыкла к игре Насти Павлюченковой, и это объясняет неудачное начало игры, – цитирует "ЮграМегаСпорт" Остапенко. – Я торопилась и делала некоторые необдуманные ошибки. Но она тоже хорошо играла и мало ошибалась. Потом в течение игры я привыкла и стала увереннее играть и меньше ошибаться. Можно сказать, что все решилось к концу первого сета. Это преимущество дало мне уверенность. Однако в первом гейме второго сета тоже был переломый момент: я выиграла тот гейм, и тогда все пошло в мою сторону.

Я играю в матчах Кубка федерации с 15 лет. С моей стороны я никогда не пропускала матчи из-за каких-то своих индивидуальных встреч. Мне кажется, что Севастова пропускала матчи, но я не уверена, что это было из-за того, что она играла на каком-то другом турнире. Возможно, она отказалась по каким-то личным причинам.

Я очень старалась выиграть, потому что мне нравится принимать участие в Кубке федерации и играть за свою страну. Я считаю, что я неплохо сыграла, потому что после Майами я тренировалась только пару дней из-за того, что болела. Но, мне кажется, что сегодня я играла даже лучше, чем вчера, и это меня радует.

Я надеюсь, что не придется играть парный матч, и Настя Севастова выиграет одиночку. Мы будем очень болеть за нее и переживать. Но в том случае, если все-таки придется выйти на корт, значит, так должно быть. Тогда я буду готовиться к паре.

На этом матче были очень спорные моменты, и я несколько раз обращалась к судье. Был отскок, который, как мне показалось, попал. Но судья сказал, что это был аут. После окончания гейма я даже перешла на ту сторону и посмотрела. И мне все же показалось, что мяч коснулся линии, о чем я позже сказала судье.