Елена Остапенко: "Латвию устраивает счет 1:1 с Россией после первого дня"

Латвийская теннисистка Елена Остапенко отметила, что завтра будут решающие поединки с Россией в матче плей-офф Мировой группы II. Сегодня, в первый день противостояния, Анастасия Павлюченкова победила Анастасию Севастову (6:3, 2:6, 6:4). Остапенко сравняла счет, выиграв у Екатерины Макаровой (7:5, 6:4).

- К сожалению, через неделю после того, как я прилетела из Америки, я подхватила вирус, и даже была температура, - приводит ugramegasport.ru слова Остапенко. - Мне удалось потренироваться только пару дней до приезда сюда. Поэтому оценить свою форму сейчас я не могу. Я не тренировалась десять дней. Конечно, мне уже лучше, но пока могу сказать только то, что я чувствую себя не на сто процентов готовой.

Мне кажется, что я сегодня очень хорошо подавала, и старалась не позволить Екатерине найти свою игру. Ее стиль игры достаточно похож на стиль Анастасии Павлюченковой, да и я уже с ней играла, поэтому не думаю, что завтра возникнут проблемы. Для меня не имеет особого значения, что соперница играет левой рукой. Я играла много раз с левшами и достаточно выигрывала. Что касается счета 1:1 после первого дня, то он нас вполне устраивает. Сохраняется интерес, и завтра будут решающие матчи.

Пока в Ханты-Мансийске нет ничего, что бы мне не понравилось. Я была приятно удивлена, когда приехала и увидела город своими глазами. От публики впечатление позитивное. Я даже услышала, что кто-то болеет за меня. Это было, конечно, приятно, что не в моей стране болеют за меня. И наши латыши, конечно, тоже приехали и болели за меня, за что им большое спасибо.