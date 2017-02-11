Екатерина Макарова: "В третьем сете разозлилась"

Екатерина Макарова, добывшая для сборной России первое очко в матче Мировой группы II Кубка федерации с Тайванем, обыграв Ли Ясуань (6:3, 5:7, 6:1), признала, что победа далась ей непросто. По словам теннисистки, выиграть ей в итоге помогла злость, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Матч был непростой, потому что девочка молодая, и ей совсем нечего терять, - сказала Макарова. - Она играет в хороший, очень активный теннис. Поэтому в первом сете я сразу взяла инициативу в свои руки и смогла завершить его в свою пользу.

Во втором вроде тоже ее переломила, повела 1:0, имела "больше" на своей подаче, но тут случилась эта абсолютно дурацкая двойная. Откуда она появилась, неизвестно. После этого я немного задергалась, перестала играть в свой активный теннис, дала ей сыграть более активно и поймать кураж. Хотя у меня были шансы завершить в свою пользу и вторую партию. Но я ими не воспользовалась.

А в третьем сете я уже разозлилась. Подумала, что уж на родном стадионе все должно завершиться удачно, и со злостью сыграла активно. Очень рада своей победе.