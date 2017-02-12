Екатерина Макарова: "Очень хотелось выиграть. Не важно как"

Лидер сборной России Екатерина Макарова после победы над Чан Кайчэнь (6:4, 7:5) в третьем поединке матча Мировой группы II Кубка федерации, после которой общий счет в матче стал 2:1, отметила, что выиграть ей помогло, прежде всего, желание принести очко команде, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

- Что вам помогло выиграть не всегда просто складывавшийся поединок?

- Воля к победе. Мне очень хотелось победить за свою страну. Не важно, каким образом, как бы красиво это выглядело. Я понимала, что это был очень важный матч. Рада, что смогла справиться. В первом сете судьи снова были против нас. Но я старалась не обращать на это внимания и играть в свой теннис. Во втором сете немного потеряла внимание. Но потом собралась с силами. Меня отпустило, и я уже очень свободно отыграла последующие пять геймов.

- Помог ли вам опыт предыдущих встреч с этой соперницей?

- Однозначно. Я помню наши предыдущие матчи, все они были непростыми. Даже тот, который я выиграла в двух сетах. Во всех поединках были длинные розыгрыши.

- В обоих сетах вы уступали с брейком.

- Как только я начинала проигрывать, начинала играть в свой более активный теннис. До этого, может быть, надеялась на что-то, но потом становилось понятно, что успех приносит только моя активная игра. Поэтому включала все свои излюбленные удары. Рада, что в концовке все сложилось удачно. И подача мне помогала в концовке.