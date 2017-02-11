Екатерина Макарова: "Не ожидала, что соперница будет так бороться за последний гейм"

Лидер сборной России в матче Мировой группы II Кубка федерации с Тайванем Екатерина Макарова, которая в субботу в трех сетах обыграла Ли Ясуань (6:3, 5:7, 6:1), подчеркнула, что быть первым номером команды для нее большая ответственность. Также она выразила уверенность, что успеет восстановиться к завтрашней игре, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Впервые я лидер команды. Это все-таки волнительно. Я понимаю, что не имею права на ошибку. Но рада, что справилась со своим волнением, - сказала Макарова.

– Не возникло лишней нервотрепки, когда сопернице удалось отыграть в третьем сете три матчбола?

– Ее, видимо, так "отпустило", что она сделала три "виннера" подряд. Потом у нее были еще брейк-пойнты, опять матчболы… Я уже думаю: "Ну, ты же 1:5 уступаешь. Что ж ты борешься-то? Что ты играешь такие невероятные мячи?" Как-то я не ожидала, что тот гейм сложится именно так.

- Насколько этот матч был для вас энергозатратным?

- Мы привыкли к этому. Играть каждый день и по два матча. Сейчас я, конечно, займусь восстановлением и буду готова к завтрашнему дню. Это покрытие как-то способствует долгим матчам. Оно вязкое, цепкое, и надо настраиваться на длинные розыгрыши.