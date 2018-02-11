Чепелова победила Вихлянцеву и вывела вперед Словакию в матче с Россией

Сборная Словакии вышла вперед в матче плей-офф Мировой группы II против России. В третьем матче серии Яна Чепелова победила Наталью Вихлянцеву. Ранее Вихлянцева обыграла Викторию Кузьмову, а Анна Калинская уступила Магдалене Рыбариковой.
В четвертом поединке Калинская сыграет с Кузьмовой.
Победитель противостояния получит право сразиться с одной из четырех худших команд Мировой группы I за право участия в элите в следующем сезоне.
Кубок федерации
Мировая группа II
Словакия - РОССИЯ - 2:1
Воскресенье
Яна Чепелова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 6:4, 6:4
Суббота
Магдалена Рыбарикова - Анна КАЛИНСКАЯ - 5:7, 6:3, 6:4
Виктория Кузьмова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 4:6, 2:6
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Доктор со стажем
GanDon- Опять тролятиной завоняло, ну что ты будешь делать, не хочет оно к психиатру идти, будем лечить хирургически.
20:40
Michelangelo.ru
Нет, ну Мыскина действительно не-алё совсем. Ни договориться с лучшими (Касаткину хотя бы можно было уговорить), ни настроить молодежь .. Ну есть же Чесноков, много есть специалистов - дайте команду опытному человеку, а эта пусть сначала личную жизнь наладит (всё это взаимосвязано).
20:31
Don
О, никчёмный балаболишка теперь решил здесь отметиться) Везде уже успел нагадить маленький шакаленок?)
19:38
Доктор со стажем
Действительно-наихудшая сборная во главе с бестолковой капитаншей. Скоро будут играть с Монако и Андоррой такими темпами...
18:59