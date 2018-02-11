Чепелова победила Вихлянцеву и вывела вперед Словакию в матче с Россией

Сборная Словакии вышла вперед в матче плей-офф Мировой группы II против России. В третьем матче серии Яна Чепелова победила Наталью Вихлянцеву. Ранее Вихлянцева обыграла Викторию Кузьмову, а Анна Калинская уступила Магдалене Рыбариковой.

В четвертом поединке Калинская сыграет с Кузьмовой.

Победитель противостояния получит право сразиться с одной из четырех худших команд Мировой группы I за право участия в элите в следующем сезоне.

Кубок федерации

Мировая группа II

Словакия - РОССИЯ - 2:1

Воскресенье

Яна Чепелова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 6:4, 6:4

Суббота

Магдалена Рыбарикова - Анна КАЛИНСКАЯ - 5:7, 6:3, 6:4

Виктория Кузьмова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 4:6, 2:6