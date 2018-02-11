18:39 | Теннис — Кубок федерации

Чепелова победила Вихлянцеву и вывела вперед Словакию в матче с Россией

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Сборная Словакии вышла вперед в матче плей-офф Мировой группы II против России. В третьем матче серии Яна Чепелова победила Наталью Вихлянцеву. Ранее Вихлянцева обыграла Викторию Кузьмову, а Анна Калинская уступила Магдалене Рыбариковой.

В четвертом поединке Калинская сыграет с Кузьмовой.

Победитель противостояния получит право сразиться с одной из четырех худших команд Мировой группы I за право участия в элите в следующем сезоне.

Кубок федерации 

Мировая группа II

Словакия - РОССИЯ - 2:1

Воскресенье

Яна Чепелова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 6:4, 6:4

Суббота

Магдалена Рыбарикова - Анна КАЛИНСКАЯ - 5:7, 6:3, 6:4

Виктория Кузьмова - Наталья ВИХЛЯНЦЕВА - 4:6, 2:6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/federation/2018/69/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Доктор со стажем

GanDon- Опять тролятиной завоняло, ну что ты будешь делать, не хочет оно к психиатру идти, будем лечить хирургически.

20:40

Michelangelo.ru

Нет, ну Мыскина действительно не-алё совсем. Ни договориться с лучшими (Касаткину хотя бы можно было уговорить), ни настроить молодежь .. Ну есть же Чесноков, много есть специалистов - дайте команду опытному человеку, а эта пусть сначала личную жизнь наладит (всё это взаимосвязано).

20:31

Don

О, никчёмный балаболишка теперь решил здесь отметиться) Везде уже успел нагадить маленький шакаленок?)

19:38

Доктор со стажем

Действительно-наихудшая сборная во главе с бестолковой капитаншей. Скоро будут играть с Монако и Андоррой такими темпами...

18:59

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