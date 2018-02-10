Чехия - в шаге от полуфинала Кубка федерации в матче со Швейцарией

Чешки Петра Квитова и Барбора Стрыцова обыграли бельгиек Викторию Голубич и Белинду Бенчич в четвертьфинале Кубка федерации.

В других четвертьфиналах Кубка федерации Белоруссия и Германия, а также Франция и Бельгия одержали по одной победе.

Кубок федерации

Мировая группа

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Белоруссия - Германия - 1:1

Суббота

Арина Соболенко - Татьяна Мария - 4:6, 6:1, 6:2

Александра Соснович - Антония Лоттнер - 5:7, 4:6

Чехия - Швейцария - 2:0

Суббота

Петра Квитова - Виктория Голубич - 6:2, 1:6, 6:3

Барбора Стрыцова - Белинда Бенчич - 6:2, 6:4

Франция - Бельгия - 1:1

Суббота

Полин Пармантье - Элисе Мертенс - 2:6, 1:6

Кристина Младенович - Кирстен Флипкенс - 6:2, 6:4