Чехия - в шаге от полуфинала Кубка федерации в матче со Швейцарией

Чешки Петра Квитова и Барбора Стрыцова обыграли бельгиек Викторию Голубич и Белинду Бенчич в четвертьфинале Кубка федерации.
В других четвертьфиналах Кубка федерации Белоруссия и Германия, а также Франция и Бельгия одержали по одной победе.
Кубок федерации
Мировая группа
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Белоруссия - Германия - 1:1
Суббота
Арина Соболенко - Татьяна Мария - 4:6, 6:1, 6:2
Александра Соснович - Антония Лоттнер - 5:7, 4:6
Чехия - Швейцария - 2:0
Суббота
Петра Квитова - Виктория Голубич - 6:2, 1:6, 6:3
Барбора Стрыцова - Белинда Бенчич - 6:2, 6:4
Франция - Бельгия - 1:1
Суббота
Полин Пармантье - Элисе Мертенс - 2:6, 1:6
Кристина Младенович - Кирстен Флипкенс - 6:2, 6:4
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