Будущее Мыскиной как капитана сборной России не будет обсуждаться до осени

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что вопрос будущего Анастасии Мыскиной на посту капитана сборной России не будет поднят до октября-ноября. Российские теннисистки не смогли в Москве одолеть команду Бельгии в матче плей-офф Мировой группы Кубка федерации в борьбе за право играть в элите турнира в будущем сезоне, уступив со счетом 2-3.

– Будущее Мыскиной? Совет ФТР соберется после 20 мая, и я это не обсуждаю, – цитирует "Р-Спорт" Тарпищева. – Потому что нет смысла сейчас это затрагивать. Я думаю, что эти вопросы надо решать к концу года, в октябре-ноябре, в силу того, что мы в этом году ничего не играем (в рамках Кубка Федерации) и реально бюджет следующего года формируется в это время (осенью). Сейчас идет работа в соответствии с утвержденным планом олимпийской подготовки. Принимать какие-то решения, чтобы всех лихорадило, нет смысла абсолютно.

Вопросы к управлению командой есть, если из шести матчей проиграно четыре. Ясно, что мы сильнее (бельгиек). И ясно, что бельгийки были лучше адаптированы к игре на грунте. Но это не значит, что надо проигрывать. Я убежден, что при правильной игре этот матч выигрывался бы нами при любом варианте, в каком бы состоянии спортсменки ни были.

Я бы расстановку игроков в первый день сделал другую, – заметил он. – Поставил бы Павлюченкову против второго номера соперника (Ван Эйтванк), а Дарью Касаткину против Мертенс, и 2-0 повели бы. Но смысл говорить об этом сейчас? Человек (Мыскина) как решил, так и поставил. Она совета не спрашивала. Ее мнение такое.

Потом, тех людей, которые на грунт вышли раньше нас, нужно обыгрывать головой. А Веснина хотела забить всех. Куда забивать, если они наиграны лучше? Никто из наших не был готов, потому что они на земле играли только три дня. Не адаптировались к грунту. Кто знает специфику перехода с харда на землю, тот понимает, что на харде мяч летит на тебя и ты играешь за счет скорости другого, а на земле мяч быстро теряет скорость. На мягкие мячи надо находить ногами. Этого наработано не было, в силу того что девочки не успели адаптироваться конкретно к грунту. Но класс игры у нас все равно выше.