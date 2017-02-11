18:52 11 февраля | ТЕННИС — Кубок федерации

Блинкова уступила Чан Кайчэнь в матче Кубка федерации

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Россиянка Анна Блинкова уступила представительнице Тайваня Чан Кайчэнь в игре второй Мировой группы Кубка федерации. Общий счет в противостоянии стал равным – 1:1. Напомним, что завтра Блинкова должна сыграть с Ли Ясуань, а Екатерина Макарова встретиться с Чан Кайчэнь.

Кубок федерации

Мировая группа II

Плей-офф

Суббота

Россия – Тайвань – 1:1

БЛИНКОВА – Чан Кайчэнь – 3:6, 5:7

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/federation/2017/16/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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gayduk

Странный у нас капитан в женской сборной. Может Вихлянцеву надо было поставить 2 номером? Вничью играть с Тайванем - позор!

19:02 11 февраля

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