Блинкова уступила Чан Кайчэнь в матче Кубка федерации

Россиянка Анна Блинкова уступила представительнице Тайваня Чан Кайчэнь в игре второй Мировой группы Кубка федерации. Общий счет в противостоянии стал равным – 1:1. Напомним, что завтра Блинкова должна сыграть с Ли Ясуань, а Екатерина Макарова встретиться с Чан Кайчэнь.
Кубок федерации
Мировая группа II
Плей-офф
Суббота
Россия – Тайвань – 1:1
БЛИНКОВА – Чан Кайчэнь – 3:6, 5:7
gayduk
Странный у нас капитан в женской сборной. Может Вихлянцеву надо было поставить 2 номером? Вничью играть с Тайванем - позор!
19:02 11 февраля