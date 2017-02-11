Блинкова уступила Чан Кайчэнь в матче Кубка федерации

Россиянка Анна Блинкова уступила представительнице Тайваня Чан Кайчэнь в игре второй Мировой группы Кубка федерации. Общий счет в противостоянии стал равным – 1:1. Напомним, что завтра Блинкова должна сыграть с Ли Ясуань, а Екатерина Макарова встретиться с Чан Кайчэнь.

Кубок федерации

Мировая группа II

Плей-офф

Суббота

Россия – Тайвань – 1:1

БЛИНКОВА – Чан Кайчэнь – 3:6, 5:7