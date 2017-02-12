20:09 | ТЕННИС — Кубок федерации

Блинкова и Калинская принесли России четвертое очко в матче с Тайванем

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Анна Блинкова и Анна Калинская в парной встрече матча Мировой группы II РоссияТайвань в двух сетах победили Чань Чиньвэй и Ли Ясуань.

Россиянки досрочно выиграли этот матч и теперь в апреле сыграют за право вернуться в Мировую группу.

Кубок федерации

Мировая группа II

Плей-офф

РОССИЯ – Тайвань – 4:1

БЛИНКОВА/КАЛИНСКАЯ - Чань Чиньвэй/Ли Ясуань – 6:3, 7:5

ВИХЛЯНЦЕВА – Ли Ясуань – 6:1, 6:2

МАКАРОВА – Чан Кайчэнь – 6:4, 7:5

Суббота

МАКАРОВА – Ли Ясуань – 6:3, 5:7, 6:1

БЛИНКОВА – Чан Кайчэнь – 3:6, 5:7

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/federation/2017/16/

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