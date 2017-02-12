Блинкова и Калинская принесли России четвертое очко в матче с Тайванем

Анна Блинкова и Анна Калинская в парной встрече матча Мировой группы II Россия – Тайвань в двух сетах победили Чань Чиньвэй и Ли Ясуань.
Россиянки досрочно выиграли этот матч и теперь в апреле сыграют за право вернуться в Мировую группу.
Кубок федерации
Мировая группа II
Плей-офф
РОССИЯ – Тайвань – 4:1
БЛИНКОВА/КАЛИНСКАЯ - Чань Чиньвэй/Ли Ясуань – 6:3, 7:5
ВИХЛЯНЦЕВА – Ли Ясуань – 6:1, 6:2
МАКАРОВА – Чан Кайчэнь – 6:4, 7:5
Суббота
МАКАРОВА – Ли Ясуань – 6:3, 5:7, 6:1
БЛИНКОВА – Чан Кайчэнь – 3:6, 5:7