Белоруссия - третья в рейтинге Кубка федерации, Россия - 11-я

Сборная Белоруссии поднялась на третью строчку рейтинга Кубка федерации. Франция стала четвертой. Команда России опустилась с восьмого на 11-е место.
Кубок Федерации
Положение на 23 апреля
1 (1*). Чехия - 31 430
2 (2). США - 28 570
3 (4). Белоруссия - 12 347,5
4 (3). Франция - 11 972,5
5 (5). Германия - 7875
6 (9). Бельгия - 6240
7 (6). Швейцария - 6162,5
8 (10). Румыния - 5512,5
9 (13). Австралия - 5425
10 (7). Нидерланды - 4615
11 (8). Россия - 3782,5.
* - положение в предыдущем рейтинге
Несвободное падение. Россия вылетела в третий дивизион
К сожалению, женская сборная России по теннису потеряла позиции в рейтинге Кубка Федерации.– Olympic Russia (@Olympic_Russia) 24 апреля 2018 г.
Такого не было с 1997-го года 😔 Подробности на Team Russia 🇷🇺👇#Теннис #КубокФедерации #СборнаяРоссии https://t.co/aOFqIqKE1B