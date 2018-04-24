11:32 | Теннис — Кубок федерации

Белоруссия - третья в рейтинге Кубка федерации, Россия - 11-я


Сборная Белоруссии поднялась на третью строчку рейтинга Кубка федерации. Франция стала четвертой. Команда России опустилась с восьмого на 11-е место. 

Кубок Федерации

Положение на 23 апреля

1 (1*). Чехия - 31 430

2 (2). США - 28 570

3 (4). Белоруссия - 12 347,5

4 (3). Франция - 11 972,5

5 (5). Германия - 7875

6 (9). Бельгия - 6240

7 (6). Швейцария - 6162,5

8 (10). Румыния - 5512,5

9 (13). Австралия - 5425

10 (7). Нидерланды - 4615

11 (8). Россия - 3782,5.

* - положение в предыдущем рейтинге

Несвободное падение. Россия вылетела в третий дивизион

 

 

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!