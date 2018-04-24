Белоруссия - третья в рейтинге Кубка федерации, Россия - 11-я

К сожалению, женская сборная России по теннису потеряла позиции в рейтинге Кубка Федерации.



Такого не было с 1997-го года 😔 Подробности на Team Russia 🇷🇺👇#Теннис #КубокФедерации #СборнаяРоссии https://t.co/aOFqIqKE1B