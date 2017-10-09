Азаренко ведет подготовку к матчу с командой США

Председатель Белорусской теннисной федерации Сергей Тетерин отметил, что Виктория Азаренко готовится к матчам против команды США на Кубке федераций. Напомним, что в конце октября пройдут слушания об опеке над сыном Азаренко.

– Все в курсе, что ее ждут судебные слушания, – цитирует Тетерина "Прессбол". – Естественно, не на нашей земле. Решение будет приниматься, согласно американскому законодательству. Сама Вика признается, что ведет подготовку к матчу против команды США. Что ж, будем надеяться, что адвокаты сработают профессионально и удача окажется на нашей стороне.