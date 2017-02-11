Анна Блинкова: "Считаю, что могла сделать больше. Мне жаль"

Дебютантка сборной России Анна Блинкова, проигравшая Чань Кайсэнь во втором поединке матча Мировой группы II Кубка федерации (3:6, 5:7) отметила, что игра за национальную команду отличается от выступлений на обычном турнире. Она призналась, что не могла играть спокойно из-за зашкаливающих эмоций, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Впечатления очень тяжелые. Считаю, что могла сделать больше, чем сделала. Мне очень жаль, – сказала Блинкова на пресс-конференции.

– Этот матч отличался от матчей на личных турнирах?

– Эмоции зашкаливали, все время хотелось кричать. Кричат на трибунах, и ты сам на взводе, не можешь спокойно играть. Бесишься, когда проигрываешь. Бесишься, когда выигрываешь. И это очень странно. Так что эта игра очень сильно отличалась от обычного турнира.

– Силы на завтра есть?

– Да, конечно.

– Кто вас поддерживает из родных?

– Меня поддерживают мои родители. Мама всегда со мной. Поддерживает меня во всем.

– Вам немного не помогала подача.

– В особо важных матчах подача меня подводит. В моей карьере было несколько поединков, когда подача меня подводила, и именно из-за этого я проигрывала. Определенно, над этим элементом моей игры нужно работать. И я обязательно буду работать.