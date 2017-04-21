Анастасия Павлюченкова: "У меня тренер бельгиец, спрошу о соперницах у него"

Вторая ракетка сборной России в матче Кубка федерации с Бельгией Анастасия Павлюченкова после жеребьевки отметила, что разузнает о соперниках у своего тренера. Матч плей-офф мировой группы пройдет в Москве с 22 по 23 апреля.

– Не играла ни с одной из бельгиек, но мы все друг друга более или менее знаем, слышали, видели. У меня тренер Симон Гоффен – бельгиец, постараюсь у него что-нибудь разузнать. И Мертенс, и ван Уйтванк серьезные соперницы, особенно на грунте. Не стоит их недооценивать. (Антон БАБОШИН)