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Анастасия Павлюченкова: "У меня тренер бельгиец, спрошу о соперницах у него"

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Вторая ракетка сборной России в матче Кубка федерации с Бельгией Анастасия Павлюченкова после жеребьевки отметила, что разузнает о соперниках у своего тренера. Матч плей-офф мировой группы пройдет в Москве с 22 по 23 апреля.

– Не играла ни с одной из бельгиек, но мы все друг друга более или менее знаем, слышали, видели. У меня тренер Симон Гоффен – бельгиец, постараюсь у него что-нибудь разузнать. И Мертенс, и ван Уйтванк серьезные соперницы, особенно на грунте. Не стоит их недооценивать. (Антон БАБОШИН)

 

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