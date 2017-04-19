Анастасия Мыскина: "Все понимали, что состав на Бельгию будет другой"

Капитан сборной России в Кубке федерации Анастасия Мыскина перед игрой плей-офф Мировой группы с Бельгией объяснила выбор состава на этот матч и оценила силу соперниц. Россиянки сыграют с бельгийской командой в ближайшие выходные в московском спорткомплексе "Лужники", а в пятницу состоится жеребьевка матча.

– Отсутствие Вихлянцевой, которая вызывалась на встречу с Тайванем, не связано с покрытием или ее игрой – все знали, что у нас будет один состав в феврале, а сейчас совершенно другой, – отметила Мыскина. – В начале года и Касаткина, и Веснина, и Павлюченкова просили меня подойти к расписанию индивидуально. А в апреле они однозначно сказали, что будут и готовы играть.

– Облегчит ли вашу задачу то, что у Бельгии не оптимальный состав?

– Мы давно перестали смотреть на составы соперниц, они хорошо играют вне зависимости от рейтинга. Вспомните Тайвань – девушки из второй-третьей сотни показали хороший теннис и доставили много неприятностей Екатерине Макаровой. Мы видели тренировки бельгиек, они подходят к матчу очень собранными, и наверняка полны желания чего-то здесь добиться. (Антон БАБОШИН)