Анастасия Мыскина: "Вели переговоры по Кубку федерации с ведущими теннисистками, у всех личные выступления"

Капитан женской сборной России Анастасия Мыскина выразила недовольство неудобным календарем Кубка федерации. Сегодня сборная России вылетела в Братиславу, где в раунде плей-офф Мировой группы II сыграет со Словакией. Россию представят Наталья Вихлянцева, Анна Калинская, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова. Лучшей в рейтинге WTA является Вихлянцева, занимающая 94-ю строчку. Остальные теннисистки не входят в топ-100.

- Мы вели переговоры со всеми ведущими российскими теннисистками, но сейчас у всех в приоритете личные выступления, - цитирует официальный сайт ФТР Мыскину. - К сожалению, график турниров очень напряженный: Австралия, Питер, Кубок федерации и затем сразу Доха. Практически всем надо подтверждать очки, поэтому девочки не могут принять участие в Кубке федерации. Будем стараться, биться за каждое очко, и показать нашей молодой командой отличный теннис!