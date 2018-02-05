16:18 | Теннис — Кубок федерации

Анастасия Мыскина: "Вели переговоры по Кубку федерации с ведущими теннисистками, у всех личные выступления"

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Капитан женской сборной России Анастасия Мыскина выразила недовольство неудобным календарем Кубка федерации. Сегодня сборная России вылетела в Братиславу, где в раунде плей-офф Мировой группы II сыграет со Словакией. Россию представят Наталья Вихлянцева, Анна Калинская, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова. Лучшей в рейтинге WTA является Вихлянцева, занимающая 94-ю строчку. Остальные теннисистки не входят в топ-100. 

- Мы вели переговоры со всеми ведущими российскими теннисистками, но сейчас у всех в приоритете личные выступления, - цитирует официальный сайт ФТР Мыскину. - К сожалению, график турниров очень напряженный: Австралия, Питер, Кубок федерации и затем сразу Доха. Практически всем надо подтверждать очки, поэтому девочки не могут принять участие в Кубке федерации. Будем стараться, биться за каждое очко, и показать нашей молодой командой отличный теннис!

Дополнительная информация

http://www.tennis-russia.ru/news/ftr/item_13841

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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zoolord

Выходи сама, шансы есть.

21:43

tryam

ну хоть теперь у ней будет отмазка почему проиграли

16:46

механик39

Куда же делся патриотизм ,или они ждали приглашения от президента ?

16:33