Анастасия Мыскина: "Вчера звонила Тарпищеву, чтобы посоветоваться"

Капитан сборной России Анастасия Мыскина после победы над Тайванем (4:1) в матче Мировой группы II Кубка федерации похвалила Наталью Вихлянцеву, поблагодарила Екатерину Макарову и призналась, что накануне звонила президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву, чтобы посоветоваться, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

- После вчерашних 1:1 было немного волнительно. Я звонила Шамилю Анвяровичу, хотелось с ним посоветоваться, поговорить. Потому что день предстоял не очень легкий. Спасибо девочкам. Катя Макарова – вообще супер! Очень ею горжусь. И молодые девчонки очень хорошо играли. Думаю, мы продемонстрировали очень хорошую игру. Мы очень старались, поэтому вся наша команда заслужила победу, - сказала Мыскина на пресс-конференции. - Сегодня было видно, что соперницы более уставшие, чем мы. Поэтому во втором матче нам, возможно, было чуть легче. Но независимо от этого Наташа Вихлянцева продемонстрировала просто потрясающий теннис. Вообще, девочки дружно выступали. Я всегда говорила, что играет команда, а не какая-то конкретная теннисистка. Мы вместе боремся, вместе выигрываем, вместе проигрываем. Когда находишься на корте, очень важно чувствовать поддержку.