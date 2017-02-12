Анастасия Мыскина: "Шарапова не сможет сыграть за сборную России в 2017 году"

Капитан женской сборной России Анастасия Мыскина подчеркнула, что Мария Шарапова не сможет сыграть за сборную России в 2017 году. Теннисистка в марте 2016-го призналась, что не прошла допинг-тест: в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний.

Россиянка была дисквалифицирована на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Шарапова вернется на корт на турнире в Штутгарте, который стартует 26 апреля.

- Мы заканчиваем играть на Кубке федерации до ее возвращения, - приводит ТАСС слова Мыскиной. - Второй матч Кубка в апреле будет до турнира в Штутгарте, а у нее дисквалификация проходит только во время этого турнира. Поэтому по правилам мы не можем заявить ее в этом году, а до следующего давайте доживем.

Матч второй Мировой группы Кубка федерации между сборными России и Тайваня стартовал в субботу. После первого дня счет равный - 1:1. Если российская команда пройдет своего нынешнего соперника, то в апреле сыграет против одного из проигравших в четвертьфиналах первой Мировой группы. Расписание апрельских матчей еще неизвестно.