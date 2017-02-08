Анастасия Мыскина: "Сборную Тайваня знаем не очень хорошо, но настраиваемся серьезно"

Капитан сборной России Анастасия Мыскина в преддверии матча Мировой группы II с командой Тайваня поблагодарила Екатерину Макарову за участие в противостоянии и отметила, что очень хотела, чтобы молодые теннисистки тоже попробовали свои силы в Кубке федерации. В состав российской команды, кроме Макаровой, напомним, вошли Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова и Анна Калинская.

"Хотела бы поздравить девушек, которые в первый раз оказались в команде. Это отличный шанс почувствовать командную атмосферу, – сказала Мыскина на пресс-конференции. – Хотела бы сказать огромное спасибо Кате Макаровой за то, что она сыграет в этом матче. С нашими ведущими теннисистками мы договорились, что они в начале этого сезона не будут включать Кубок федерации в свои планы. Также у нас было желание пригласить в команду наших молодых девушек, которые радуют результатами. Поэтому, думаю, все логично".

"О соперницах сказать что-то сложно. Мы, скажем так, не очень хорошо знаем команду Тайваня. Но относимся к ней очень серьезно. Когда не знаешь игроков, сложно что-то предсказать. Что касается пары, раз у нас есть Катя Макарова, то она, конечно, сыграет. А с кем вместе, будет понятно ближе к выходным",- добавила капитан российской команды.

"Прошлый год нас многому научил. Мы боролись, играли с полной самоотдачей, но проиграли и оказались вне Мировой группы. Поэтому настрой у всех нас очень серьезный", - подчеркнула Мыскина. (Мария НИКУЛАШКИНА)