Анастасия Мыскина: "Реформы сделали бы Кубок федерации более удобным для теннисисток"

Капитан сборной России Анастасия Мыскина считает, что реформы Кубка федерации могут сделать его удобнее для спортсменок. По ее словам, это упростит сочетание турнира с другими соревнованиями.

– В феврале, когда мы играли с Тайванем, к нам приезжал президент Международной федерации тенниса (ITF). Он говорил нам, что есть предложение проводить матчи Кубка федерации в другие дни – не в субботу и воскресенье, как сейчас, а в пятницу и субботу. Мне кажется, это было бы удобно. Девочки успевали бы переезжать на другие турниры, – сказала капитан сборной России.

Говоря о возможном проведении "Финала четырех" Кубка федерации в одном месте – такую идею выдвигает президент ITF, – Мыскина заметила, что это было бы удобно для игроков, но не очень интересно для зрителей.

– Теннисисткам играть в одном месте, на мой взгляд, было бы удобно. Все-таки они и так много разъезжают по турнирам. Но для зрителей это, конечно, менее интересно. Они в таком случае не смогут ходить на домашние матчи. (Мария НИКУЛАШКИНА)