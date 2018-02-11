Анастасия Мыскина: "И Вихлянцева, и Калинская сыграли хорошо"

Капитан сборной России Анастасия Мыскина осталась довольна действиями своих подопечных в первый день матча первого раунда Мировой группы II Кубка Федерации Словакия - Россия (1:1). Наталья Вихлянцева победила Викторию Кужмову 6:2, 6:4, а Анна Калинская уступила Магдалене Рыбариковой 7:5, 3:6, 4:6.
- Обе девочки провели отличные матчи. Я полностью довольна их игрой сегодня. Вихлянцева принесла нам первое очко, а Калинская была очень близка к тому, чтобы добыть второе, - цитирует официальный сайт Мыскину. - Анна проводила свой первый матч, поэтому я не могу от нее требовать чего-то большего. В решающие моменты ей немного не повезло.
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Доктор со стажем
Если Калинская сыграла хорошо,то что значит сыграть плохо, матч ведь проигран. Пока капитанит Мыськина никакого толку не будет, толковых советов кроме как "давай,давай" не услышишь. Сама на корт пусть выходит, больше проку будет.
10:31