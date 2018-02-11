Анастасия Мыскина: "И Вихлянцева, и Калинская сыграли хорошо"

Капитан сборной России Анастасия Мыскина осталась довольна действиями своих подопечных в первый день матча первого раунда Мировой группы II Кубка Федерации Словакия - Россия (1:1). Наталья Вихлянцева победила Викторию Кужмову 6:2, 6:4, а Анна Калинская уступила Магдалене Рыбариковой 7:5, 3:6, 4:6.

- Обе девочки провели отличные матчи. Я полностью довольна их игрой сегодня. Вихлянцева принесла нам первое очко, а Калинская была очень близка к тому, чтобы добыть второе, - цитирует официальный сайт Мыскину. - Анна проводила свой первый матч, поэтому я не могу от нее требовать чего-то большего. В решающие моменты ей немного не повезло.