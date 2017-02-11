Анастасия Мыскина: "Блинкова сделала все, что могла"

Капитан сборной России Анастасия Мыскина после первого дня в матче Мировой группы II Кубка федерации с Тайванем похвалила свою подопечную – дебютантку сборной Анну Блинкову, проигравшую Чань Кайчэнь (3:6, 5:7). Также она назвала первый игровой день проверкой боем, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Во-первых, я считаю, что Аня большая молодец, - сказала Мыскина. - Она сделала все возможное в сегодняшнем матче. Сто процентов. Понятно, что были какие-то ошибки. Первый матч всегда очень сложный, эмоциональный. Не справилась, скорее всего, с волнением, особенно в начале. Не получилось на подаче. Но я поздравляю ее с дебютом, с хорошим матчем. Соперница у нее была непростая. Она и в рейтинге стоит выше Ани, и опыта у нее больше. Зато мы узнали, как они играют. Сегодня, можно сказать, была проверка боем.

– Прокомментируйте итог первого дня.

- Счет очень волнительный. Идет борьба. Но у соперниц хорошая команда. Завтра начнет Катя Макарова. Сто процентов. Никаких секретов здесь нет. А дальше будем смотреть по ситуации, по обстоятельствам. Но мы и готовились к тяжелому матчу.