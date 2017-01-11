Зимонич стал новым капитаном сборной Сербии

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Ненад Зимонич стал новым капитаном мужской сборной Сербии, сообщает официальный сайт Сербского теннисного союза.

На посту капитана Зимонич сменит Богдана Обрадовича, под руководством которого Сербия выиграла Кубок Дэвиса в 2010 году. Первым матчем в новом статусе для Зимонича станет домашняя встреча первого раунда Мировой группы с Россией, которая пройдет 3 - 5 февраля в Нише, третьем по величине городе Сербии.

На данный момент Зимонич, завоевавший 53 титула на турнирах ATP в парном разряде, продолжает выступать в качестве игрока.