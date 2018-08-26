Жерар Пике: "Санкт-Петербург - один из кандидатов на проведение финала Кубка Дэвиса"

Защитник "Барселоны", руководитель компании Kosmos Жерар Пике рассказал, где может пройти финал обновленного Кубка Дэвиса. Его компания является основным инвестором турнира, который вскоре изменит формат.

- В последнее время появились слухи, что два следующих финал Кубка Дэвиса пройдут в Мадриде. Правда ли это?

- Это вариант, над которым мы работаем, - сказал футболист в интервью Le Figaro. - У нас есть несколько заявок, в том числе Мадрид, а также Лилль. Также мы обсуждаем кандидатуры Санкт-Петербурга и Стамбула. В ближайшие месяцы мы назовем всех кандидатов. Победитель станет известен в середине сентября после полуфиналов.

Согласно новому формату, финальный этап турнира будет проходить в одном городе. В него проходят 18 команд.