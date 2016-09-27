10:38 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Южный готов вернуться в сборную России

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Двукратный победитель Кубка Дэвиса 34-летний Михаил Южный готов вернуться в сборную России в следующем сезоне, сообщает ТАСС. Россияне в этом году вернулись в Мировую группу, которую покинули в 2012 году.

- Давно пишут, что я завершаю карьеру, кто-то даже дату называл. Нет, в следующем сезоне буду играть, - цитирует ТАСС Южного. - Решение об игре за сборную лежит полностью на тренерском штабе. У меня есть свой график, и что касается Кубка Дэвиса, если я буду нужен сборной и надо будет играть - это все обсуждаемо. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3655949

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