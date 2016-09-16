Япония одержала вторую победу над Украиной в плей-офф Кубка Дэвиса

Сборные Узбекистана и Швейцарии обменялись победами в плей-офф Кубка Дэвиса. Сперва Денис Истомин одолел Антуана Белье, затем Анри Лааксонен обыграл Санжара Файзиева.
В другом матче японец Йошихито Нишиоки взял верх над украинцем Ильей Марченко и принес своей команде второе очко.
Кубок Дэвиса
Плей-офф
Узбекистан - Швейцария - 1:1
Истомин - Белье - 6:3, 6:2, 6:4
Файзиев - Лааксонен - 2:6, 2:6, 2:6
Япония - Украина - 2:0
Даниэль - Стаховский - 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:1
Нишиока - Марченко - 6:4, 5:7, 6:4, 7:5