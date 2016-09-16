12:42 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Япония одержала вторую победу над Украиной в плей-офф Кубка Дэвиса

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Сборные Узбекистана и Швейцарии обменялись победами в плей-офф Кубка Дэвиса. Сперва Денис Истомин одолел Антуана Белье, затем Анри Лааксонен обыграл Санжара Файзиева. 

В другом матче японец Йошихито Нишиоки взял верх над украинцем Ильей Марченко и принес своей команде второе очко.

Кубок Дэвиса

Плей-офф 

Узбекистан - Швейцария - 1:1

Истомин - Белье - 6:3, 6:2, 6:4

Файзиев - Лааксонен - 2:6, 2:6, 2:6

Япония - Украина - 2:0

Даниэль - Стаховский - 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:1

Нишиока - Марченко - 6:4, 5:7, 6:4, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/davis/2016/16/

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