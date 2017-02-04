00:12 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Виктор Троицки: "Сказал Хачанову: "Жаль, что ты проиграл"

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Серб Виктор Троицки, в пяти сетах переигравший россиянина Карена Хачанова в рамках матча первого раунда Кубка Дэвиса, назвал этот поединок особенным и отметил, что после завершения борьбы у него возникло естественное желание поддержать соперника. После этого результата Сербия в матче с Россией повела со счетом 1:0.

-  Что я сказал Хачанову, перепрыгнув через сетку? Был очень длинный и сложный матч. Сказал ему, что он отлично играл. Это правда. Мы показывали теннис очень высокого уровня, и до самого конца не было понятно, кто выиграет. У нас обоих были матчболы. И это такой матч, особенный. Все-таки Россию и Сербию связывают давние и теплые отношения. Мне, можно сказать, повезло. Поэтому и возникло естественное желание пойти поддержать Карена. Я сказал ему: "Жаль, что ты проиграл". Он очень хороший игрок. У него отличная подача. Уверен, его ждет большое будущее. (Мария НИКУЛАШКИНА)

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Материалы REN-TV

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