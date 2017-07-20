Венгрия изменила место проведения матча Кубка Дэвиса с Россией

Венгерская ассоциация тенниса решила изменить место проведения матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против сборной России, сообщает официальный сайт турнира. Встреча перенесена из спортивного комплекса Margaret Island в центр Kopaszi Dam.

– После начала чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште стало ясно, что реконструкция комплекса после завершения турнира будет полее сложной, чем предполагалось ранее, – отмечается в заявлении Венгерской ассоциации тенниса. – Власти города не могли нам гарантировать, что работы будут завершены в срок.

Поэтому, проконсультировавшись с ITF, мы решили выбрать новое место, чтобы обеспечить наилучшее качество грунтового корта.

Напомним, матч между сборными Венгрии и России пройдет 15 - 17 сентября.