В следующем году будет изменен формат проведения Кубка Дэвиса

Международная федерация тенниса (ITF) в следующем году опробует новый формат проведения Кубка Дэвиса в региональных группах I и II, сообщает официальный сайт турнира. Матчи теперь будут проходить на протяжении двух дней, а не трех. В первый день будут проводиться две одиночные встречи, во второй – парная и две обратные одиночные встречи.
Также команды будут состоять из пяти, а не из четырех игроков. Матчи будут проводиться в трехсетовом формате.
Отмечается, что изменения не коснутся Мировой группы Кубка Дэвиса.
Zone Group II first-round ties will be played on Saturday 3 and Sunday 4 February in 2018 #DavisCup https://t.co/BxCmL2kTIX pic.twitter.com/tAat2wI6Kw– Davis Cup (@DavisCup) 6 октября 2017 г.
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