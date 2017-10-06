В следующем году будет изменен формат проведения Кубка Дэвиса

Международная федерация тенниса (ITF) в следующем году опробует новый формат проведения Кубка Дэвиса в региональных группах I и II, сообщает официальный сайт турнира. Матчи теперь будут проходить на протяжении двух дней, а не трех. В первый день будут проводиться две одиночные встречи, во второй – парная и две обратные одиночные встречи.

Также команды будут состоять из пяти, а не из четырех игроков. Матчи будут проводиться в трехсетовом формате.

Отмечается, что изменения не коснутся Мировой группы Кубка Дэвиса.