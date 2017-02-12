Судья, в которого Шаповалов попал мячом, перенес операцию

Судья Арно Габа был успешно прооперирован во Франции, информирует официальный сайт Кубка Дэвиса. Сообщается, что рентген показал перелом скулы под левым глазом у арбитра.

Габа получил перелом неделю назад во время матча 1/8 финала Кубка Дэвиса Канада – Великобритания. В решающей встрече между Денисом Шаповаловым и Кайлом Эдмундом 17-летний канадец после неудачного розыгрыша не сдержал эмоции и сильным ударом отправил мяч в сторону трибун, однако попал в судью. Шаповалову присудили поражение.

- Я хотел бы поблагодарить врачей за их помощь, - сказал Габа. - Операция прошла успешно, теперь я могу сосредоточиться на отдыхе и реабилитации, чтобы вернуться к судейству в ближайшем будущем. Я также хотел бы выразить всем искреннюю благодарность за поддержку, я получал сообщения со всего мира.

Кроме того, Габа попросил уважать его право на частную жизнь и заявил, что пока он не будет делать других заявлений.