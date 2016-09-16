11:29 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Стартовый матч Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном снова отложен

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Организаторы матча плей-офф Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном приняли решение во второй раз отложить начало первой игры, сообщает "Р-Спорт". В 10.00 на корт Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве должны были выйти Андрей Кузнецов и Александр Недовесов. Из-за непогоды начало встречи было перенесено на полтора часа. За это время погода не успела наладиться, и старт поединка был отложен еще на полтора часа.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/tennis/20160916/1081965093.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vlаdimir

А в помещении было не с руки провести???? Или пример футболистов заразителен, которые всегда удивляются почему весной и осенью сыро и поля приходят в негодность?

12:02

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