Стартовый матч Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном снова отложен

Организаторы матча плей-офф Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном приняли решение во второй раз отложить начало первой игры, сообщает "Р-Спорт". В 10.00 на корт Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча в Москве должны были выйти Андрей Кузнецов и Александр Недовесов. Из-за непогоды начало встречи было перенесено на полтора часа. За это время погода не успела наладиться, и старт поединка был отложен еще на полтора часа.