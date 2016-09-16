10:23 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Стартовый матч Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном перенесен

0
0
0

Стартовый матч плей-офф Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном перенесен на полтора часа, сообщает ТАСС. Причиной стала плохая погода в Москве. Игра между Андреем Кузнецовым и Александром Недовесовым должна была начаться в 10.00 по московскому времени. В первый день также запланирован поединок Евгения Донского и Михаила Кукушкина. 

После двух одиночных поединков Константин Кравчук и Андрей Рублев встретятся в парном матче с Андреем Голубевым и Александром Недовесовым, Кузнецов сыграет с Кукушкиным, а Донской - с Недовесовым.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3625728

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ