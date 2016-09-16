Стартовый матч Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном перенесен

Стартовый матч плей-офф Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном перенесен на полтора часа, сообщает ТАСС. Причиной стала плохая погода в Москве. Игра между Андреем Кузнецовым и Александром Недовесовым должна была начаться в 10.00 по московскому времени. В первый день также запланирован поединок Евгения Донского и Михаила Кукушкина.

После двух одиночных поединков Константин Кравчук и Андрей Рублев встретятся в парном матче с Андреем Голубевым и Александром Недовесовым, Кузнецов сыграет с Кукушкиным, а Донской - с Недовесовым.