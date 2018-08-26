СМИ: Пике хочет перенести финал Кубка Дэвиса на сентябрь

Защитник "Барселоны" Жерар Пике, который возглавляет компанию Kosmos, намерен изменить сроки проведения Кубка Дэвиса, сообщает французское издание Le Figaro.

Ранее компания стала основным инвестором обновленного Кубка Дэвиса. Kosmos планирует инвестировать в его проведение три миллиарда евро.

- Финал раньше проводился в ноябре, но я говорил с ведущими игроками, и большинство из них предпочли бы, чтобы он проходил в сентябре, - сказал футболист. Также он хотел бы, чтобы за матчи Кубка Дэвиса теннисистам начисляли очки в рейтинг АТР.