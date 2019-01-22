Швейцария заявила на матч Кубка Дэвиса с Россией 558-ю и 584-ю ракетки мира

Сборная Швейцарии объявила состав на матч квалификационного раунда Кубка Дэвиса против России. В него вошли: Генри Лааксонен (166-я ракетка мира), Марк-Андреа Хюслер (361), Якуб Пауль (558), Сандро Эрхат (584), Жером Сирилл Ким (242 в рейтинге ITF).

Ранее стало известно, что в состав сборной России вошли Карен Хачанов (11), Даниил Медведев (19), Андрей Рублев (87), Евгений Донской (96) и Константин Жженов.

Встреча пройдет 1-2 февраля в швейцарском Биле на Swiss Tennis Arena.

Напомним, что Кубок Дэвиса проходит в новом формате. По итогам квалификационных игр 12 победителей выйдут в финал турнира, который пройдет в испанском Мадриде осенью нынешнего года (18-24 ноября).

Места в финале себе уже обеспечили четыре сборные-полуфиналисты прошлого розыгрыша: Хорватия, Франция, Испания и США, а также Аргентина и Великобритания, получившие wild card.