Шамиль Тарпищев: "Южный не объявлял о завершении карьеры и может сыграть в Кубке Дэвиса"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев сообщил, что россиянин Михаил Южный не завершил карьеру в сборной и может сыграть в Кубке Дэвиса. В последний раз он выступал в этом турнире за сборную России в 2012 году. В составе национальной команды теннисист одержал 21 победу, потерпел 17 поражений и является двукратным победителем Кубка Дэвиса. Напомним, по итогам жеребьевки, прошедшей в Лондоне, России в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса досталась Венгрия.

- Южный не объявлял о завершении карьеры в сборной, так что может вернуться и сыграть в Кубке Дэвиса, - цитирует ТАСС Тарпищева. - У нас сейчас молодая сборная, которой требуется поддержка ветеранов. Так, в матче со сборной Венгрии могут сыграть Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев и кто- то из опытных теннисистов.

Несмотря на то, что мы будем в гостях, конечно, фаворитами являемся именно мы. Венгрия обладает богатой теннисной историей и сейчас в стране идет возрождение этого вида спорта.