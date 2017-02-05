19:33 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Шамиль Тарпищев: "У нас золотая молодежь"

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Капитан сборной России Шамиль Тарпищев, подводя итоги матча первого круга Кубка Дэвиса с Сербией, счет в котором после поражения Константина Кравчука от Душана Лайовича стал 0:4, выразил своим игрокам благодарность за самоотдачу, передает из Ниша спецкор "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Я благодарен ребятам за то, что они бились, боролись и сделали все, что могли на данный момент. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что у нас золотая молодежь. У нас в ближайшем резерве есть несколько ребят, которые в обозримом будущем тоже войдут в состав сборной. Когда команда формировалась, играли и Донской, и Габашвили. Есть и Рублев, который провел не один матч. У нас уже есть выбор, – сказал Тарпищев. – Также я хотел бы поблагодарить организаторов за теплый прием. Мы действительно чувствовали себя в Нише как дома. Раз сегодня болельщики пришли на трибуны - значит, наша игра им понравилась, что очень приятно.

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