Шамиль Тарпищев: "Трагедии в поражении сборной России нет, через пару лет мы сможем победить в Кубке Дэвиса"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что главной причиной поражения сборной России от Венгрии (1-3) в матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса заключается в акклиматизации после US Open. Он также выразил уверенность, что россияне смогут победить в турнире через несколько лет.

В 2018 году россияне будут играть в Афро-Европейской группе.

– Я думаю, что главная причина поражения – это все-таки акклиматизация, игроки вернулись из США с US Open. Не успели адаптироваться, пары-тройки дней не хватило, так как приезд был поздним, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. – И очень медленный грунт сыграл свою роль. Трагедии никакой нет, через пару лет наша молодая команда может замахнуться на победу в Кубке Дэвиса.

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