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10:34 | ТЕННИС — Кубок Дэвиса

Шамиль Тарпищев: "Трагедии в поражении сборной России нет, через пару лет мы сможем победить в Кубке Дэвиса"

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил, что главной причиной поражения сборной России от Венгрии (1-3) в матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса заключается в акклиматизации после US Open. Он также выразил уверенность, что россияне смогут победить в турнире через несколько лет.

В 2018 году россияне будут играть в Афро-Европейской группе.

– Я думаю, что главная причина поражения – это все-таки акклиматизация, игроки вернулись из США с US Open. Не успели адаптироваться, пары-тройки дней не хватило, так как приезд был поздним, – приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. – И очень медленный грунт сыграл свою роль. Трагедии никакой нет, через пару лет наша молодая команда может замахнуться на победу в Кубке Дэвиса.

Россия не сняла гостевое проклятье

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/tennis/20170918/1125922242.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Вы сначала попытайтесь в ""высшую лигу"" /мировую группу/ попасть , ПОЗОРНИКИ!!!! Два, ДВА!!!! хунгарина уделали ВСЮ!!!! сбродную молодых!!!, перспективных!!!, подающих надежды!!!

11:26

otradny

Пора в отставку этого пердуна! Дорогу молодым!

11:25

prof75

Конечно, трагедии нет! Всего лишь спорт в России в огромной-огромной яме!

11:00