Шамиль Тарпищев: "Сборным России надо выходить в Мировую группу"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев выразил надежду, что сборным России удастся выйти в Мировые группы Кубка Дэвиса и Кубка федерации. Мужская команда в первом матче Афро-Европейской группы сыграет с победителем матча Австрия - Белоруссия. Женщины встретятся в Мировой группе II встретятся со Словакией.

- В Кубке Федерации жребий нам выпал не простой, но это лучше, чем лететь в Австралию, - цитируе ТАСС Тарпищева. - Надо выходить в высшую лигу. И в Кубке Дэвиса, и в Кубке Федерации. В Кубке Дэвиса - жребий благоприятный. Играть будем дома, в Москве. Соперники нам по зубам.