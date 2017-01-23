Шамиль Тарпищев: "Сборной России пойдет на пользу игра против Джоковича"

Президент Федерации тенниса России (ФТР) и капитан сборной России Шамиль Тарпищев отметил, что участие второй ракетки мира Новака Джоковича в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса против россиян пойдет на пользу команде. В составе сборной России выступят Андрей Кузнецов, Константин Кравчук, Даниил Медведев и Карен Хачанов.

– У нас взят курс на омоложение сборной и в этом плане нашим теннисистам пойдет только на пользу, что против них будет Джокович, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Реально, ребята будут стараться, а победим сербов или нет – это как получится. Здесь главное – это накапливать опыт.

Отметим, что матч Сербия – Россия пройдет с 3 по 5 февраля в городе Ниш.