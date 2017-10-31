Шамиль Тарпищев: "Российские теннисисты через три года будут способны побороться за Кубок Дэвиса"

Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что сборная России сможет побороться за Кубок Дэвиса после того, как ее игроки начнут показывать стабильные результаты. Он также добавил, что перед женской командой стоит задача выйти в первую Мировую группу Кубка федерации.

– У нас идет смена поколений, и уже формируется ровная команда, надо только готовить парную комбинацию для выступлений на Олимпиаде и Кубке Дэвиса. Думаю, через три года мужчины будут способны побороться за Кубок Дэвиса, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Рублев, Хачанов и Медведев сейчас на ходу, пока не хватает только стабильности. Все находятся в топ-65, для молодых игроков это хороший результат, они поступательно идут вверх. Но их время настанет через годик– два. Пока сложно ждать стабильных выступлений от молодых игроков в мужской части, так как конкуренция там огромная.

Что касается женской команды, мы рассчитываем, что все сильнейшие игроки, кроме Шараповой, сыграют в Словакии, в том числе и сильнейшая национальная пара мира Веснина/ Макарова.

Напомним, мужская сборная России в матче первого раунда первой Мировой группы проиграла Сербии, а в матче плей-офф за право остаться в элите уступила Венгрии и выбыла из высшего дивизиона. Россияне в апреле сыграют во втором раунде афро–европейской группы Кубка Дэвиса-2018 с победителем матча Австрия – Белоруссия. Победитель получит право участия в матче плей-офф за выход в Мировую группу.

Россиянки в рамках второй Мировой группы Кубка федерации обыграли команду Тайваня, но в раунде плей-офф уступили бельгийкам и не смогли выйти в высший дивизион. Матч между Словакией и Россией пройдет в Братиславе в феврале, победитель получит право сыграть в плей-офф за выход в первую Мировую группу.