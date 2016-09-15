Шамиль Тарпищев: "Россияне были готовы к любым вариантам жеребьевки матча Кубка Дэвиса"

Капитан российской национальной команды Шамиль Тарпищев подчеркнул, что сборная была готова к любым вариантам жеребьевки матча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Казахстана.

Встреча сборных России и Казахстана пройдет 16-18 сентября в Москве на кортах Национального теннисного центра. Откроет матч встреча первого номера россиян Андрея Кузнецова и Александра Недовесова.

- Готовы к любым событиям. Зная казахстанскую команду, к Кубку Дэвиса они всегда готовы, - приводит "Р-Спорт" слова Тарпищева. - А мы были готовы к любым вариантам. Соперник - настоящие бойцы, играть с ними всегда приятно. Что касается погоды, мы будем играть при любых обстоятельствах, по регламенту можно играть и в понедельник, и во вторник. Будем надеяться, что погода наладится.